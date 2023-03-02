«Росэлектроника» разработала сверхнадежные резонаторы для аппаратуры связи

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал миниатюрные резонаторы на поверхностных поперечных волнах (surface transverse waves — STW). Их отличает улучшенная температурная стабильность и расширенный диапазон частот. Изделия используются в радиоприемных устройствах и позволяют существенно повысить чувствительность, помехозащищенность и энергоэффективность аппаратуры.

Новая линейка STW-резонаторов, созданная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), используется в опорных генераторах радиоприемных устройств для повышения качества связи. Улучшение характеристик обеспечивается за счет расширения диапазона частот до 1000 МГц.

STW-резонаторы исполнены в герметичном корпусе размерами 3x3x1,2мм из пьезоматериала с высокой температурной стабильностью. Это позволяет выпускать миниатюрные опорные генераторы, способные работать при температуре от -60 до 85 °C.

Генераторы на основе STW-резонаторов имеют высокую добротность, низкие шумы и меньшую потребляемую мощность, чем традиционные кварцевые генераторы.

«Новые миниатюрные STW-резонаторы — инициативная разработка Омского НИИ приборостроения. Эти компоненты станут основой для модернизации серийно выпускаемых на предприятии генераторов, что позволит улучшить их технические характеристики, обеспечить импортозамещение и, в конечном счете, технологическую независимость нашей продукции. С учетом складывающейся в настоящее время ситуации с поставками радиокомпонентов из-за рубежа мы готовы существенно нарастить выпуск генераторов на своих производственных мощностях», — рассказал генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

STW-резонаторы и генераторы на их основе также широко используются в высокоточных системах навигации, беспроводных дистанционных датчиках, в том числе для химического и биологического анализа.

Омский НИИ приборостроения в составе Ростеха занимается разработкой и производством изделий электронно-компонентной базы и комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения.