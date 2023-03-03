В Пскове открылась новая школа на улице Юбилейной

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Новая школа открылась в Пскове на улице Юбилейной — гимназия № 29. 3 марта, первый звонок прозвенел для 150 учащихся начальной школы.

Школа рассчитана на 825 мест. Ее построили по нацпроекту «Образование». Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям «Доступной среды».

© pln-pskov.ru

© pln-pskov.ru

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