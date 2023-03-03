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Детские сады и школы

В Пскове открылась новая школа на улице Юбилейной

 © pln-pskov.ru

Новая школа открылась в Пскове на улице Юбилейной — гимназия № 29. 3 марта, первый звонок прозвенел для 150 учащихся начальной школы.

Школа рассчитана на 825 мест. Ее построили по нацпроекту «Образование». Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям «Доступной среды».

 © pln-pskov.ru

 © pln-pskov.ru

https://pln-psk...ety/477828.html

https://t.me/pskovadmin/4315

Источник: https://www.mk-pskov.ru/social/2023...oy-za-party-seli-150-uchenikov.html

Псков, школа
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