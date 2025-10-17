MAX
вчера 31
Великоросс Новые заводы и цеха

Новую производственную площадку открыла фабрика обуви «Псков-Полимер»

Открытие новой производственной площадки фабрики «Псков-Полимер» (бренд Nordman) состоялось 17 октября. Перед открытием здание прошло масштабную реконструкцию.

За два года, была проведена масштабная и полная реконструкция здания, построенного еще во времена СССР. Теперь это современный и высокотехнологичный производственный цех, который позволит фабрике нарастить производственные мощности.

