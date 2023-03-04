В Кузбассе в городе Междуреченск открылся новый многопрофильный больничный комплекс

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В Кузбассе появилась еще одна современная клиника: в Междуреченске 10 февраля открыли новый многопрофильный больничный комплекс. Строительство городской больницы было включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

Шестиэтажное здание клиники площадью около 20 тысяч квадратных метров появилось на месте заброшенного долгостроя, начатого еще в 80-х. Открытия новой больницы жители Междуреченска ждали больше 30 лет. В начале 90-х годов стройку заморозили и возобновили только в 2014-м. Но затем вновь приостановили строительство из-за нехватки финансирования. Сдвинуть ситуацию с мёртвой точки помогло включение объекта в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. В 2020 году строительство было возобновлено, и за два года полностью закончено.

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Стоимость проекта составила более 3 миллиардов рублей. Из них 1,7 миллиарда выделил федеральный бюджет, еще 1,2 миллиарда — областной. Дополнительно на капитальный ремонт корпуса поликлиники, входящего в комплекс зданий больницы, регион выделил 436,3 миллиона рублей.

Для клиники приобрели более 210 наименований самой современной медицинской техники, в том числе хирургическое, эндоскопическое, стерилизационное и дезинфекционное оборудование, а также аппараты для проведения офтальмологических операций, реанимации и диагностики. В клинике оборудовали стационар на 186 коек. Пациенты будут лечиться в отдельных палатах с санузлами, в которых все готово к приему людей с ограниченными возможностями. Впервые в Междуреченске появилось отделение хронического гемодиализа на 6 мест.

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Для проведения операций оборудован хирургический блок из трех операционных — две плановые и одна экстренная. Рядом расположено отделение реанимации на 9 мест. Помощь пациентам оказывают 235 медицинских работников, в том числе 75 врачей, 160 специалистов среднего и младшего медицинского персонала.

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При строительстве здания были учтены все особенности работы врачей. Планировка приемно-диагностического отделения позволяет максимально оперативно начать лечение, не теряя драгоценного времени от момента поступления пациента в больницу до постановки диагноза. Специально для приема экстренных больных из машин скорой помощи оборудован отапливаемый шлюз. Все диагностические службы — МСКТ, рентген, УЗИ-исследования, экспресс-лаборатория — расположены в приемном покое рядом с палатами наблюдения.

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На втором этаже клиники оборудовано неврологическое отделение на 30 мест: оно оказывает помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. На других этажах здания расположились хирургическое отделение, гинекология, отделение травматологии и ортопедии. На шестом этаже здания оборудовали терапевтическое отделение с палатами для маломобильных больных и пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

© im2.ezgif.com

© im2.ezgif.com

© im2.ezgif.com

© im2.ezgif.com