Новый горнопроходческий комбайн выпущен Ясиноватским машиностроительным заводом
«Проходческий комбайн, произведённый Ясиноватским машиностроительным заводом (ДНР) в рамках кооперации с предприятиями „Ильма“ (Томск) и „ТоргИнвест“ (КЭМЗ Кемерово), будет использоваться для проведения горнопроходческих работ на алмазодобывающем предприятии Якутии. Техника полностью отвечает программе импортозамещения», — сообщил представитель Правительства Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что Донецк и Томск договорились вместе модернизировать промышленные предприятия ДНР. Речь, в частности, шла о применении в Республике научных инноваций томских учёных.
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06.03.2303:35:19