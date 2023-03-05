Новый горнопроходческий комбайн выпущен Ясиноватским машиностроительным заводом

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«Проходческий комбайн, произведённый Ясиноватским машиностроительным заводом (ДНР) в рамках кооперации с предприятиями „Ильма“ (Томск) и „ТоргИнвест“ (КЭМЗ Кемерово), будет использоваться для проведения горнопроходческих работ на алмазодобывающем предприятии Якутии. Техника полностью отвечает программе импортозамещения», — сообщил представитель Правительства Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что Донецк и Томск договорились вместе модернизировать промышленные предприятия ДНР. Речь, в частности, шла о применении в Республике научных инноваций томских учёных.