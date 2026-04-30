В январе 2026 года на донецком заводе «Донфост» в рамках инвестиционного проекта введена в эксплуатацию технологическая линия по производству панелей наружных дверей для изготовления холодильников и морозильников с современным дизайном, электронным блоком управления, с дисплеем на двери.

Генеральный директор предприятия, Константин Климов, поделился планами на будущее: в этом году будут разработаны новые модели холодильников, и к ассортименту добавятся 7 новых расцветок.

Финансовые итоги 2025 года подтверждают стабильность производства: объем отгруженных товаров превысил 2,5 миллиарда рублей, а сумма уплаченных налогов составила более 200 миллионов рублей. Среднесписочная численность сотрудников предприятия достигла 721 человека.

На сегодняшний день мощности завода позволяют выпускать до 420 тысяч единиц продукции в год при двухсменном графике работы.