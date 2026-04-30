В ДНР запустили новую линию производства холодильников с электронным управлением
В январе 2026 года на донецком заводе «Донфост» в рамках инвестиционного проекта введена в эксплуатацию технологическая линия по производству панелей наружных дверей для изготовления холодильников и морозильников с современным дизайном, электронным блоком управления, с дисплеем на двери.
Генеральный директор предприятия, Константин Климов, поделился планами на будущее: в этом году будут разработаны новые модели холодильников, и к ассортименту добавятся 7 новых расцветок.
Финансовые итоги 2025 года подтверждают стабильность производства: объем отгруженных товаров превысил 2,5 миллиарда рублей, а сумма уплаченных налогов составила более 200 миллионов рублей. Среднесписочная численность сотрудников предприятия достигла 721 человека.
На сегодняшний день мощности завода позволяют выпускать до 420 тысяч единиц продукции в год при двухсменном графике работы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0