В Кандалакше Мурманской области открыли новый ФОК

© gov-murman.ru

4 марта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние» в Кандалакше.

Новый спортивный объект включает в себя универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тренажерный зал, просторные раздевалки, тренерские, комнаты отдыха. Главная особенность «Северного сияния» — организация комфортного пространства для тренировок и выступлений борцов. В здании оборудован зал единоборств, он предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по самбо, дзюдо, спортивной борьбе.

Объект построен в рамках реализации федерального проекта «Демография». Реализовать нацпроект на высоком уровне стало возможным благодаря стратегическому плану «На Севере — жить». В рамках него осуществляется создание и модернизация спортивных объектов, планомерное развитие массового спорта, проводятся спортивно-событийные мероприятия.

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

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