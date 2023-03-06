MONTRANS: цифровые решения для «Газстройпром»

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В Санкт-Петербурге на «Вахта Форум 2023″ представили последние достижения нефтегазового комплекса России. Ежегодно экспозиция собирает десятки дочерних компаний, которые делятся с коллегами своими инновационными решениями и разработками. Так, например, в прошлом году „Газстройпром“ в рамках пилотного проекта установил на часть подвижного состава интеллектуальную систему видеоконтроля состояния водителя. Интеграция прошла успешно и уже в этом году проект будет масштабироваться.

Михаил Непомнящий, главный механик АО „Газстройпром“: Во-первых, работа системы MDVR для водителя незаметна. Она его не отвлекает и не мешает. Во-вторых, когда человек знает, что его не контролируют, а сопровождают, это уже другое отношение к телематике. Например, в годы Великой Отечественной войны котелок с железными болтами вешали в кабины над водителями, которые ездили по Ладоге. Болты гремели и не давали людям уснуть. Сейчас здесь у нас похожее решение, только на цифровом уровне. Мы рассматриваем эту систему ни как контроль за водителем, а как заботу. Это безопасность его и пассажиров».

Ежедневно «Вахта Форум» принимал до тысячи гостей. Это руководители дочерних обществ и департаментов, топ-менеджеры высшего и среднего звена. Руководство компании держит курс на цифровизацию отрасли и интегрирует в свое производство сервисы по обработке и аналитике больших данных. Газстройпром выводит управление предприятием на новый, высокотехнологичный уровень.

Денис Черкасов, начальник управления диспетчеризации АО «Газстройпром»: «Система MONTRANS.ANALYTICS позволяет автоматически выгружать большой объем данных о работе всего автопарка. Это работа под нагрузкой и на холостом ходу. Это простои техники, как единичные, так и в группе машин. Это блок контроля топлива, объемы заправок, их количество и частота. Это интенсивность работы техники внутри смены, по которой мы можем определить эффективность и КПД как отдельной единицы, так и всей компании».

Еще одна отечественная разработка, внедряемая в автопарке крупнейшего подрядчика «Газпром» — контроллер учета топлива. Это автоматизированная система выдачи и учета ГСМ. Прибор контролирует полный цикл движения топлива по предприятию. Внедрение этого решения позволяет автоматизировать процесс заполнения и сверки топливных ведомостей с датчиками уровня топлива на транспорте и исключить нецелевое использование нефтепродуктов, а также сокращает время каждой заправки на 4 минуты. За рабочую смену в крупных автопарках экономия по времени заправки и обработке заправочных ведомостей может достигать нескольких часов.

Дмитрий Журавлев, управляющий партнер ГК «МОНТРАНС»: «Можно было прямо на стенде ощутить себя в кабине грузовика и увидеть — как работает система контроля состояния водителя. Также можно было попробовать заправить технику, не выходя из кабины. В рамках пленарной сессии руководством „Газстройпрома“ была поставлена задача: провести мероприятия по цифровизации компании. И те решения, которые мы представили, как раз соответствуют заданным трендам».