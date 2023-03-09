В Москве открыт железнодорожный вокзал «Очаково»

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Железнодорожный вокзал Очаково открылся 6 марта на западе столицы после реконструкции. Он располагается на Калужском направлении Московской железной дороги (МЖД) и войдёт в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Станцию Очаково открыли в 1899 году. Она находится в районе Очаково-Матвеевское между станциями Аминьевская и Мещерская. Основные пассажиры станции — жители расположенных рядом микрорайонов и работники предприятий, находящихся в соседней промзоне.

Железнодорожная платформа до начала работ не соответствовала современным стандартам московского транспорта. Реконструировать станцию начали в 2020 году в рамках проекта создания МЦД-4.

© mos.ru

© mos.ru

В ходе работ на Калужском направлении МЖД появился ещё один современный пригородный вокзал общей площадью более шести тысяч квадратных метров. В нем оборудовали две новые высокие островные платформы (4,1 тысячи квадратных метров) с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от солнца и осадков, лавочками и стойками SOS. Кроме того, там разместили надземный пассажирский вестибюль (свыше двух тысяч квадратных метров) с выходами к улице Наташи Ковшовой и проезду Стройкомбината. Его оборудовали турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

Помимо прохода к поездам, пассажирский вестибюль послужит также удобным и безопасным пешеходным переходом через железную дорогу. Горожане при этом смогут и дальше пользоваться существующим подземным переходом.

«Здесь применены все самые новые технологии. Количество эскалаторов (12 штук) говорит само за себя. Четыре лифта. Практически создана безбарьерная среда для удобства пассажиров. Вот так должно выглядеть современное пассажирское движение, и Москва в этом лидер, лидер в мире. Много что еще, конечно же, предстоит сделать. Все новации, которые появляются, — они все российские», — обратил внимание Олег Белозеров.

© mos.ru

© mos.ru

Территорию рядом с вокзалом благоустроили. С обеих сторон железной дороги сделали подъезды для наземного городского пассажирского транспорта, установили две новые и обновили 15 существующих остановок. При этом их перенесли ближе к станции, поэтому теперь пересесть с одного вида транспорта на другой можно в два раза быстрее. Кроме того, отремонтировали тротуары, обустроили отстойно-разворотную площадку и парковки на 163 автомобиля.

Реконструкция вокзала, а затем открытие МЦД-4 обеспечит 40 тысяч жителей южной части Очаково-Матвеевского (более 30 процентов населения района) дополнительной станцией наземного метро. Сейчас ближайшая к ним станция метро — «Озерная» Солнцевской линии. Путь до неё занимает более 25 минут пешком.

Ожидается, что с открытием МЦД-4 местные жители будут чаще использовать наземное метро как удобную альтернативу личному транспорту, а к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции Очаково вырастет в два раза — с 4,3 тысячи до 8,6 тысячи человек. При этом созданный запас пропускной способности значительно превышает прогнозный пассажиропоток. Это позволит обеспечить стабильное функционирование станции на десятилетия вперед.

Кроме того, снизится нагрузка на объекты прилегающей транспортной инфраструктуры, а именно станцию метро «Озерная» (до 11 процентов), Аминьевское шоссе (до пяти процентов) и другие.

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