В Башкирии запустили новое производство матрасов за 450 млн рублей
Сегодня, девятого марта, сообщается о запуске линии по выпуску матрасов. Это вторая очередь производства этой компании.
В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Всего будет производиться 15 тысяч матрасов в месяц.
Мебельный кластер открылся в 2022 году на базе туймазинского предприятия «Корона». Там планируют реализовать 14 проектов на общую сумму 800 млн рублей, обеспечив работой более 1200 человек.
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