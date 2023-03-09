В Башкирии запустили новое производство матрасов за 450 млн рублей

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Сегодня, девятого марта, сообщается о запуске линии по выпуску матрасов. Это вторая очередь производства этой компании.

В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Всего будет производиться 15 тысяч матрасов в месяц.

Мебельный кластер открылся в 2022 году на базе туймазинского предприятия «Корона». Там планируют реализовать 14 проектов на общую сумму 800 млн рублей, обеспечив работой более 1200 человек.