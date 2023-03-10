Отечественные смывки для очистки радиоактивно загрязненных лакокрасочных покрытий

Использования смывок Санкт-Петербургской компании ООО «Менделеев» для удаления радиоактивно загрязненных лакокрасочных покрытий

Как известно, лакокрасочные покрытия используются практически во всех промышленных сферах. Атомная отрасль в этом смысле не является исключением: окрашивание оборудования, бетонных стен, различных конструкций позволяет предохранить материал-основу от загрязнения радиоактивными изотопами.

При этом не любая краска подходит для радиационно опасных объектов. Применяемые покрытия должны быть негорючими, устойчивыми к воздействию радиации, химически инертными. Если последнее требование не выполняется, радиоактивные вещества со временем способны прочно закрепляться на краске, и их удаление (дезактивация) становится довольно трудной задачей.

Если загрязнение прочно фиксируется на лакокрасочном материале, то сама краска фактически становится источником радиации. Наиболее неблагоприятна ситуация, когда изотопы проникают вглубь покрытия. В этом случае «мягкие» способы, такие, как обработка раствором моющего средства, неэффективны: для эффективной дезактивации требуется полное удаление краски.

Задача дезактивации окрашенных поверхностей встает при планировании мероприятий по выводу из эксплуатации (ВЭ) предприятий атомной отрасли. К примеру, на Ленинградской АЭС на данный момент (2023 г.) навсегда остановлены два первых энергоблока, спустя несколько лет будут остановлены и два оставшихся реактора типа РБМК-1000. Это означает, что предстоит колоссальный объем работ по дезактивации и демонтажу помещений, конструкций, аппаратов. И если они окрашены, то удаление радиоактивно загрязненной краски потенциально позволило бы направить конструкционные материалы (бетон или металл) на полигон для промышленных отходов или даже, после дополнительной дезактивации, найти им полезное применение. В противном случае загрязненные материалы придется отнести к радиоактивным отходам (РАО), обращение с которыми требует значительных затрат.

Существуют различные подходы к удалению радиоактивной краски. Можно использовать средства, предназначенные для механического съема лакокрасочного покрытия (абразивный обдув, шлифование, специальные обдирочные диски). Однако способы «сухой» механической обработки имеют существенный недостаток — пыление, и, как следствие, опасность распространения радиоактивной пыли.

Альтернативным вариантом является химическое удаление краски с использованием смывок. Однако применимость современных, коммерчески доступных смывок для удаления специальных красок, используемых на АЭС и других предприятиях атомной отрасли, требует подтверждения. Цикл исследований по данному направлению был выполнен в 2017 году в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом университете), на кафедре инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии. Сотрудники кафедры с 50-х годов XX века занимаются разработкой химических технологий для атомной отрасли, к которым относятся и химические способы дезактивации.

В настоящее время в отрасли для окрашивания стен, конструкций, наружных поверхностей оборудования используются преимущественно двухкомпонентные краски: составы на основе эпоксидных смол, а также кремнийорганические композиции. Это определило выбор продуктов, принявших участие в исследовании:

— эмаль ЭП-1155Д на основе эпоксидной смолы (отвердитель — ЭН-15);

— водоразбавляемая эпоксидная краска В-ЭП-012 (отвердитель — эпоксим);

— полисилоксановый материал Армокот А501 (отвердитель — А 1403);

— органосиликатная композиция ОС-51-03 (отвердитель — АГМ-9);

— полиуретановый лак Армотанк L701 (отвердитель — А 1203), — данный лак используется для дополнительного покрытия кремнийорганических красок ОС-51-03 и Армокот А501 с целью улучшения их защитных свойств.

Краски были нанесены на стальные пластины в два слоя. Кроме того, ряд пластин, окрашенных продуктами ОС-51-03 и Армокот А501, был дополнительно покрыт лаком Армотанк L701.

Для их удаления использовались следующие смывки, предоставленные ООО «Менделеев»:

— «Смывка старой краски» марки АФТ-1;

— Димет «Смывка старой краски» марки № 158;

— Димет «Смывка старой краски» марки № 161;

— Димет «Смывка старой краски» марки № 222;

— Димет «Смывка старой краски» марки № 444.

Основные результаты испытаний изложены ниже.

Так, составы АФТ-1, № 158, 222 и 161 обеспечивают размягчение, отслаивание и последующее удаление эпоксидных лакокрасочных покрытий В-ЭП-012 и ЭП-1155Д. Также, указанные смывки весьма эффективно размягчают краски Армокот А501 и ОС-51-03. В случае, когда данные краски дополнительно покрываются лаком Армотанк L701, результат ухудшается: видимо, лак препятствует взаимодействию с нижележащим слоем лакокрасочного покрытия. Однако второй цикл дезактивации позволил почти полностью очистить от краски и эти образцы.

В итоге, наилучший результат продемонстрировали составы № 158 и № 222, обеспечившие практически полное удаление как эпоксидных, так и кремнийорганических покрытий. Смывка АФТ-1 показала наименьшую эффективность из-за вышеуказанных недостатков.

Состав № 444, предназначенный для удаления ЛКМ на силикатной основе, оказался неэффективен для удаления кремнийорганических красок (ввиду большей инертности последних).

Смывка № 161, как показали предварительные тесты, является горючей — этот недостаток не позволяет ее рекомендовать для использования на ядерно и радиационно опасных объектах.

В целом, результаты выполненных исследований продемонстрировали, что продукты ООО «Менделеев» способны эффективно и быстро (за один, максимум за два цикла) удалять основные типы лакокрасочных материалов (эпоксидные и кремнийорганические краски), применяемых на АЭС и других предприятиях атомной отрасли.

Кафедра инженерой радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского Государственного Технологического Института

ООО «МЕНДЕЛЕЕВ»

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