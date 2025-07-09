Чепецкий механический завод запустил производство комплектующих для реакторов ВВЭР

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На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов, Удмуртская республика) введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная линия производства втулок — заготовок под ячейки дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок (ТВС) для реакторов ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и ВВЭР-440.

Производственный комплекс объединяет четыре ключевые технологические операции, которые ранее выполнялись вручную на разных производственных участках: измерение и взвешивание поступающей трубы, нарезка втулок, формирование геометрии торца и сортировка изделий. Если ранее на этих операциях было задействовано более 20 сотрудников и 6 станочных единиц, то сейчас всем производственным процессом управляет один оператор с центрального пульта.

© chmz.tvel.ru

Оборудование оснащено лазерными и оптическими 2D-микрометрами, манипуляторами и позволяет в автоматическом режиме сортировать и проверять качество изделий на каждом этапе. Благодаря внедрению линии удалось в 2 раза увеличить скорость производства комплектующих, изготовление одной втулки сейчас занимает не более 5 секунд.

Автоматизированная линия способна производить порядка 40 типоразмеров втулок из сплава циркония Э110, необходимых для обеспечения ключевыми элементами водо-водяные энергетические реакторы «Росатома» в России и на зарубежных площадках. В перспективе производственный комплекс может быть адаптирован для производства комплектующих из нержавеющей стали для реакторных установок на быстрых нейтронах.

Оборудование разработано специалистами Чепецкого механического завода совместно с отечественным производителем и является уникальным для предприятий атомной отрасли.

«Производство циркониевых комплектующих для топлива АЭС сегодня полностью сконцентрировано на площадке завода. Растущие потребности атомной отрасли в компонентах из циркония закономерно ориентируют нас наращивать долю автоматизации процессов, увеличивая количественные, скоростные и качественные показатели нашей работы. Внедрение автоматики и программных продуктов позволяет освобождать работников от рутинных операций, вовлекая кадровые ресурсы, которые в современных условиях становятся ограниченными, в решение творческих задач и высоко квалифицированную деятельность», — отметил генеральный директор Чепецкого механического завода Сергей Чинейкин.

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