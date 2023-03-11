На Кубани запущена новая линия по производству обуви
Краснодарская компания «РПТ» запустила новую линию для производства подошвы для обуви.
Для этого был использован льготный заём Фонда развития производства почти на 20 млн рублей.
— Выпуск обуви различных ассортиментных групп — важная для региона ниша. Предприятие поставляет свою продукцию по всей России, снабжает крупные торговые сети, размещается на известных интернет-площадках. Поэтому особенно важно для дальнейшего стабильного развития поддерживать расширение производственных фондов, — отметил директор Фонда развития промышленности.
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11.03.2319:51:46