На Кубани запущена новая линия по производству обуви

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Краснодарская компания «РПТ» запустила новую линию для производства подошвы для обуви.

Для этого был использован льготный заём Фонда развития производства почти на 20 млн рублей.

— Выпуск обуви различных ассортиментных групп — важная для региона ниша. Предприятие поставляет свою продукцию по всей России, снабжает крупные торговые сети, размещается на известных интернет-площадках. Поэтому особенно важно для дальнейшего стабильного развития поддерживать расширение производственных фондов, — отметил директор Фонда развития промышленности.