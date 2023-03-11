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Производство

На Кубани запущена новая линия по производству обуви

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Краснодарская компания «РПТ» запустила новую линию для производства подошвы для обуви.

Для этого был использован льготный заём Фонда развития производства почти на 20 млн рублей.

— Выпуск обуви различных ассортиментных групп — важная для региона ниша. Предприятие поставляет свою продукцию по всей России, снабжает крупные торговые сети, размещается на известных интернет-площадках. Поэтому особенно важно для дальнейшего стабильного развития поддерживать расширение производственных фондов, — отметил директор Фонда развития промышленности.
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/680694/

обувная промышленность, Краснодарский край
  • Agave Tequilana Agave Tequilana
    11.03.2319:51:46

    а там, внизу, брак валяется? хорошее производство.

    #1259846
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