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Добыча и разведка полезных ископаемых

В ДНР возобновили добычу полезных ископаемых на семи месторождениях

 © dan-news.ru

Добыча гранита, каолина, песка и прозводство щебня возобновлены на семи месторождениях, расположенных в освобождённых районах ДНР.

Об этом сегодня ДАН сообщили в Правительстве ДНР: На семи месторождениях в освобождённых районах Республики уже возобновлена добыча. Ещё на ряде объектов ведутся подготовительные работы.

Речь идет о возобновлении добычи гранита и производстве щебня на Анадольском, Каранском, Хлебодаровском месторождениях гранита, Гранитном месторождении граносиенитов, Чердаклинском месторождении сиенитов.

Также возобновлена добыча песка на Краснополянском месторождении, каолинов — на Екатериновском месторождении.

Ранее сообщалось, что внешнее управление введено на порядка 40 месторождениях полезных ископаемых, расположенных в освобожденных районах ДНР. Работами на семи из них с прошлой весны занимается ГК «Недра». Одними из перспективных направлений ранее назывались: добыча каолина, редкоземельных металлов, гранита, а также песка строительного, необходимых для восстановления региона.
Источник: https://dan-news.ru/obschestvo/v-dn...skopaemyh-na-semi-mestorozhdenijah/

полезные ископаемые, ДНР
  • Андрей Глебов Андрей Глебов
    12.03.2303:43:18

    Насколько знаю, Анадольский карьер давно заброшен, оборудование частично разграбили, частично заржавело. Бывший рабочий забой затоплен и превращен в пляжное место. Максимум там можно подогнать экскаватор и вывозить гранитный песок из отвала. Но спрошу у бывших односельчан при случае. Даже интересно. Вообще предприятие довольно дискомфортное: постоянные взрывы в забоях, не прекращающийся шум дробилки. Я бы предпочел, чтобы был пляж     Но если у людей появится дополнительный заработок, то это можно только приветствовать, конечно. В Мариуполе и Волновахе сейчас стройматериалы ой как нужны.

    #1259849
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