В ДНР возобновили добычу полезных ископаемых на семи месторождениях

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Добыча гранита, каолина, песка и прозводство щебня возобновлены на семи месторождениях, расположенных в освобождённых районах ДНР.

Об этом сегодня ДАН сообщили в Правительстве ДНР: На семи месторождениях в освобождённых районах Республики уже возобновлена добыча. Ещё на ряде объектов ведутся подготовительные работы.

Речь идет о возобновлении добычи гранита и производстве щебня на Анадольском, Каранском, Хлебодаровском месторождениях гранита, Гранитном месторождении граносиенитов, Чердаклинском месторождении сиенитов.

Также возобновлена добыча песка на Краснополянском месторождении, каолинов — на Екатериновском месторождении.

Ранее сообщалось, что внешнее управление введено на порядка 40 месторождениях полезных ископаемых, расположенных в освобожденных районах ДНР. Работами на семи из них с прошлой весны занимается ГК «Недра». Одними из перспективных направлений ранее назывались: добыча каолина, редкоземельных металлов, гранита, а также песка строительного, необходимых для восстановления региона.