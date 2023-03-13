На Восточном завершились испытания производства сжатых газов для «Ангары»

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На стартовом комплексе ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный успешно завершились двухмесячные испытания системы производства сжатых газов (СПСГ). Проверку прошло оборудование для производства сжатого воздуха и сжатого гелия.

«По результатам автономных испытаний мы сделали выводы, что система успешно выдержала ряд проверок и подтвердила свою работоспособность. В данный момент выработан ряд предложений по усовершенствованию СПСГ», — отметил начальник стартового комплекса «Ангара» Руслан Гайфулин.

Завершение автономных испытаний системы производства сжатых газов — важный шаг к завершению подготовки всего стартового комплекса к пусковой активности.

Сейчас на стартовом комплексе «Ангара» готовятся к началу следующего этапа испытаний, когда начнутся работы с душирующей установкой. Она предназначена для защиты от пожаров персонала, находящегося в обогащенных кислородом зонах.