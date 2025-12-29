«Россети» обеспечили максимальную надежность электроснабжения космодрома Восточный.

Благодаря выполненным работам на крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 кВ «Амурская» объекты космической инфраструктуры могут получать энергию от двух независимых источников. Это позволяет гарантировать им первую категорию надежности электроснабжения.

В 2014 году была создана возможность выдачи до 121 МВт мощности космодрому от подстанции 220 кВ «Ледяная». Таким образом «Россети» обеспечили его связь с Единой национальной электрической сетью.

Теперь компания завершила второй этап проекта. На подстанции 500 кВ «Амурская» была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 кВ. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 километров до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса.

Создание устойчивой системы энергоснабжения космодрома Восточный — значимое событие для отечественной ракетно-космической отрасли. Благодаря этому проекту космодром получит 49 Мегават по первой категории надежности.

Энергетики провели масштабную работу — при создании ЛЭП было установлено более 200 опор, смонтировано порядка 180 километров провода и 60 километров грозотроса.

Завершение второго этапа проекта существенно повышает надежность и безопасность функционирования важнейших инфраструктурных объектов, гарантирует непрерывность их работы даже в экстремальных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Россетей.

При реализации проекта использовалось современное российское коммутационное оборудование. Учитывая, что трасса транзита проходит в местах обитания дальневосточного аиста, для предотвращения поражений птиц током на опорах установили защитные устройства. Новая инфраструктура обеспечила электроснабжение не только самого космодрома, но и более 7,5 тысячи жителей города Циолковского.

Фото: t.me/rosseti_official