В Шаранском районе Башкирии открылся ФОК с бассейном
11 марта 2023 г. состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Шаран. Открытие спортивной школы с бассейном стало для всех настоящим долгожданным праздником.
В ФОКе будут проводиться занятия по футболу, волейболу, баскетболу, работать секции по спортивной борьбе, борьбе на поясах и борьбе куреш. Со следующей недели для посещения будет доступен бассейн.
В день открытия в комплексе прошли первые соревнования: турнир по волейболу среди трудовых коллективов района.
- В Башкирии начал работу цех по производству запчастей для сельхозтехники
- Уфимский трамвайно-троллейбусный завод поставил в Чебоксары 68 новых троллейбусов
- В Уфе завершилась проходка тоннеля для строящегося Восточного выезда из города
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!