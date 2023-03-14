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Спортивные объекты

В Шаранском районе Башкирии открылся ФОК с бассейном

 © www.bashinform.ru

11 марта 2023 г. состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Шаран. Открытие спортивной школы с бассейном стало для всех настоящим долгожданным праздником.

В ФОКе будут проводиться занятия по футболу, волейболу, баскетболу, работать секции по спортивной борьбе, борьбе на поясах и борьбе куреш. Со следующей недели для посещения будет доступен бассейн.

В день открытия в комплексе прошли первые соревнования: турнир по волейболу среди трудовых коллективов района.

 © www.bashinform.ru

https://kultura...i/2023/03/5715/

Источник: https://www.bashinform.ru/news/spor...i-otkrylsya-fok-s-basseynom-3173747

Башкирия, ФОК
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