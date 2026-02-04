Впервые официально показан новый российский поршневой авиадвигатель М105
Состоялся первый официальный показ нового российского поршневого авиадвигателя АПД М105, разработанного для БПЛА, лёгких самолётов и вертолётов. 4 февраля 2026 года двигатель представили на отраслевой выставке в Москве.
Агрегат четырёхцилиндровый, имеет назначенный ресурс 2000 часов и сухую массу в 75 или 80 кг.
Последний показатель оказался в двух вариантах — в информации официального телеграм-канала Объединенной двигателестроительной корпорации сообщается о 75 кг, а в ролике на стенде написано, что 80 кг. Мощность нового поршневого мотора для авиации составляет 115 лошадиных сил на взлетном режиме. Также упоминается вариант М105 В, если исходить из логики наименований в нашем двигателестроении, то это как раз версия для вертолетов.
100-сильный поршневой двигатель это сегмент лёгких и сверхлёгких летательных аппаратов, а также БПЛА. Испытания двигателья проходили летом на предприятии ОДК-УМПО в Уфе.
