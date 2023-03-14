Ямальский производитель рыбной продукции открыл новую консервную линию

© ural-meridian.ru

В Салехарде на полную мощность заработала новая производственная линия по переработке рыбы и рыбной продукции. ООО «Норд Регион» стало четвёртым предприятием на Ямале, занимающимся изготовлением консервов.

Автоматическую консервную линию, способную выпускать до 200 условных банок в час, для предприятия сделал рязанский завод. В декабре 2022 года новое оборудование работало в пусконаладочном режиме. Тестовая партия рыбных консервов успешно прошла необходимые лабораторные испытания. Безопасность выпускаемой продукции подтверждена декларациями о соответствии.

© fishnet.ru

К полноценной эксплуатации линии специалисты предприятия приступили в январе текущего года. Сейчас ассортимент консервов насчитывает 12 наименований. В ближайших планах ООО «Норд Регион» увеличить его до 40.

Все рыбные консервы производятся строго по ГОСТу. Сейчас команда разрабатывает документацию для сертификации еще 28 наименований. Помимо консервов предприятие выпускает более 100 видов рыбной продукции. Это копченая, вяленая, соленая рыба, рыбные полуфабрикаты, включая пельмени. Особое место в ассортименте занимает линейка сагудай. Это национальное блюдо из слабосоленой рыбы.

ООО «Норд Регион», созданное в 2020 году, ежемесячно производит и продает порядка 40 тонн продукции. Приоритетным направлением для предприятия является обеспечение продукцией жителей Ямала, в том числе за счет создания собственных торговых точек. Фирменные магазины общества открыты в Салехарде и Новом Уренгое.

Всего на территории автономного округа, согласно данным из реестра региональных рыбоперерабатывающих предприятий, сформированного профильным департаментом, осуществляют деятельность по переработке рыбы 11 организаций: пять из них расположены в городе Салехард, по две в городах Новый Уренгой и Надым и по одной в Ноябрьске и Тарко-Сале.

Все предприятия, включенные в реестр, являются получателями государственной финансовой поддержки из окружного бюджета.

В 2022 году рыбопереработчики Ямала увеличили объём выпуска готовой продукции по сравнению с 2021 годом практически в два раза. В общей сложности за прошлый год ими было произведено более 2700 тонн различной рыбной продукции.

За два месяца текущего года окружными рыбоперерабатывающими предприятиями произведено более 200 тонн различной рыбной продукции, из них свыше 122 тонн консервов.

© yanao.ru