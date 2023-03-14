Завершено внедрение системы учета электроэнергии Череповецкого ФМК

В рамках заключительного 4-го этапа внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) Череповецкого фанерно-мебельного комбината выполнены пусконаладочные работы по интеграции в систему шкафов учета с промышленными контроллерами DevLink-C1000, установленных на подстанциях ТП-1, ТП-2 и ТП-8.

В составе программного обеспечения АРМ диспетчера реализованы новые формы отчетов, содержащие показания счетчиков активной энергии за произвольный интервал времени и позволяющие осуществлять выбор (добавление/исключение) потребителей в режиме реального времени.

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АИИС ТУЭ разработана на базе российского программно-технического комплекса КРУГ-2000 (ПТК КРУГ-2000®) с использованием типовых технических решений, обеспечивающих поэтапное внедрение системы, что позволяет получить предприятию ряд существенных преимуществ:

оптимизировать финансовые затраты и человеческие ресурсы на внедрение системы

нет необходимости одномоментно выводить большое количество объектов из работы для проведения монтажа и пусконаладки

проводить внедрение системы собственными силами, без привлечения сторонних организаций.

Данная система учета предназначена для сбора и передачи оперативных и архивных данных в диспетчерский пункт предприятия со счетчиков электрической энергии с цифровым и импульсным выходом, установленных на подстанциях. На данный момент общее количество приборов учета, охватываемых системой, составляет 195 единиц.

Предыдущими этапами внедрения системы были охвачены центральный распределительный пункт ЦРП-10 и трансформаторные подстанции ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6 и ТП-7. Монтажные работы выполнены сотрудниками АО «ЧФМК».

АО «ЧФМК» (г. Череповец Вологодской обл.) по объемам выпускаемой продукции входит в пятерку предприятий деревообрабатывающей отрасли России по производству фанеры и древесно-стружечных плит.

Выпускает более 40 видов высококачественной продукции на основе технологий глубокой переработки древесины. География поставок продукции компании охватывает свыше 50 стран в Северной Америке, Западной и Восточной Европе, Африке и СНГ.

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