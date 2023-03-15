Зимний Барнаул

© img.geliophoto.com

Барнаул расположен на юге Западной Сибири, в 230 км от Новосибирска и почти в 3000 км по прямой от Москвы. Это административный центр Алтайского края (не путать с республикой Алтай). Город возник после строительства завода по выплавке меди и серебра в 1730 году. До середины XIX века здесь выплавляли около 90% всего серебра России. В Барнауле много достопримечательностей — старинная архитектура, Нагорный парк, памятники, храмы.

1. Официальной датой основания в устье реки Барнаулки города, закреплённой в его Уставе, считается 1730 год. В 1739 году здесь же возник и небольшой демидовский медеплавильный завод, рабочий посёлок при котором и вырос в крупный промышленный, культурный, медицинский, образовательный и научный центр Сибири. В разные годы город являлся центром горнозаводской промышленности, занимал первое место в России по производству серебра, пережил наводнение и пожар.

© img.geliophoto.com

2. Город расположился на берегу реки Обь в 3500 километрах к востоку от Москвы и 200 километрах от Новосибирска.

© img.geliophoto.com

3. Новый автомобильный мост через реку Обь.

© img.geliophoto.com

4. Людей, въезжающих в город по Новому мосту, встречают 7-метровые буквы «БАРНАУЛ».

© img.geliophoto.com

5. Храм Иоанна Предтечи в Нагорном парке.

© img.geliophoto.com

6. Улица Ползунова.

© img.geliophoto.com

7. Площадь Советов — главная площадь Барнаула, административный центр города. Она расположена в Железнодорожном районе на оси проспекта Ленина.

© img.geliophoto.com

8. Архитектурная доминанта площади — здание администрации Алтайского края. Перед его фасадом в 1967 году был разбит сквер и установлен памятник Ленину.

© img.geliophoto.com

9. «Дом под шпилем».

© img.geliophoto.com

10. Знаменский женский монастырь. Он был основан в 1994 году при Знаменской церкви — одном из старейших православных храмов города.

© img.geliophoto.com

11. Первая деревянная церковь на этом месте была освящена ещё в 1754 году, а дошедший до наших дней каменный храм возвели в 1853-1858 годах.

© img.geliophoto.com

12.

© img.geliophoto.com