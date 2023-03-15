Еще один производственный цех построил завод «Электросталь» в Вологде

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В конце прошлой недели состоялось торжественное открытие теплого производственного цеха площадью 1500 кв. метров на территории предприятия. Ввод в эксплуатацию нового цеха — только первый шаг в реализации бизнесом масштабного инвестиционного проекта в Вологде. В планах до 2025 года строительство еще одного цеха, котельной, АБК и ремонтной базы автотранспорта на участке 1,3 га. Также планируется приобретение смежных участков площадью 1,5 га.

Объем собственных и заемных средств на реализацию этого инвестпроекта — 120 млн рублей. Мы видим хороший пример экономического развития. Выручка холдинга за последние три года выросла на 30%, работают 12 филиалов в Вологодской и Архангельской областях. Также радует социальная ответственность бизнеса — с 2016 года предприятие занимается благотворительной деятельностью, создав фонд «Помоги ближнему.

Напомним, предприятия занимается изготовлением и продажей профнастила и металлопроката. Оно было основано в Вологде в 2001 году. Продукция завода прошла добровольную сертификацию, получены сертификаты соответствия качества.