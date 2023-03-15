В УрФУ создали комплектующие для сельхозтехники

Уральская разработка поможет заменить аналог немецкого производства

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В Уральском федеральном университете разработали крыльчатку для воздушного насоса. Ее используют в сельхозтехнике для посева семян, в частности, в сеялках точного высева: с помощью гидравлического или механического привода семена разбрасывают по полю. Крыльчатка — совместная разработка специалистов экспериментально-производственного комбината и инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения УрФУ.

«Крыльчатка — расходный материал для аграриев. Она установлена в сеятельных машинах и нужна для правильного разбрасывания семян по полю. Так как ее используют в сельхозтехнике, она должна обладать высокими прочностными характеристиками — выдерживать высокие нагрузки, быть сбалансированной и относительно легкой. Если крыльчатка не будет достаточно прочной, ее просто разорвет, а это ущерб для сеялки в десятки миллионов», — объясняет руководитель проектов экспериментально-производственного комбината УрФУ Александр Волков.

Специалистам университета удалось создать крыльчатку, не уступающую по характеристикам и стоимости немецкому аналогу, который до введения санкций использовали и на импортной, и на отечественной технике.

«Инженеры ИЦЦТМ УрФУ в кратчайшие сроки прошли все стадии разработки изделия методом реверс-инжиниринга, от определения материалов, получения геометрии, компьютерного моделирования до изготовления опытного образца и проведения испытаний. Охват полного цикла разработки изделия вплоть до вывода на малосерийное производство — это уникальная компетенция инжинирингового центра УрФУ. Сегодня, имея такие знания и опыт, мы наращиваем производственные мощности для удовлетворения потребностей предприятий в еще большем количестве проектов», — резюмирует директор ИЦЦТМ УрФУ Максим Сапогов.

Крыльчатка, разработанная в УрФУ, как и импортная, выдерживает 5000 оборотов в минуту, рассчитана на работу не менее 1000 моточасов. Но при этом уральский образец весит меньше — 4,8 кг, а импортный — 5,2 кг. И специалистам удалось сохранить аналогичную стоимость готового продукта. По словам Волкова, стоимость производства немецкой крыльчатки высока, но за счет объемов производства и масштаба рынка сбыта зарубежной компании удается снизить стоимость готового изделия. Сотрудникам УрФУ пришлось продумывать, как снизить стоимость за счет других показателей — они разработали другую технологию создания крыльчатки.

«Мы применили нестандартные для такого типа продукции современные технологии изготовления. В частности, использовали лазерную сварку, которая обеспечила необходимую жесткость и геометрию изделия. Соблюсти все необходимые аэродинамические свойства колеса позволила ротационная вытяжка. В итоге мы можем конкурировать с импортным образцом и по качеству, и по стоимости», — заключает Волков.

На разработку технологии и создание изделия у специалистов ушло полгода. За это время они испробовали порядка 15 видов материалов, характеристики которых проверяли на разных производствах, вплоть до Ростова-на-Дону.

«Главное — то, что мы разработали технологию создания крыльчатки. Теперь можем создавать крыльчатку не только для сеятельных машин, но и для двигателей автомобилей, вентиляторов разных назначений. По сути нужно будет только изменить габариты под потребности заказчика», — добавляет Александр Волков.

На сегодня специалисты создали опытные образцы, которые прошли все необходимые испытания на производстве и сейчас находятся у заказчика. Запустить серийное производство крыльчатки и заключить договор на поставки планируется этой весной.