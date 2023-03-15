В Калининграде открылся новый корпус детской больницы

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Новый корпус Детской областной больницы на улице Донского накануне принял первых пациентов.

Стоимость корпуса составила 962 млн руб.

Комплекс возвели на месте бывшей медсанчасти № 1. Помимо лечебного корпуса здесь построили патологоанатомическое отделение, трансформаторную подстанцию и 87-метровую переходную галерею. Последняя соединит новое здание с существующим клинико-диагностическим центром ДОБ. Общая площадь построек составила 16,5 тысяч квадратных метров.