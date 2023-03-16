В Бураевском районе Башкирии открылся новый ФОК
После церемонии открытия гости ознакомились с работой физкультурно-оздоровительного центра. Его построили по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость объекта — 467 млн рублей. Из них 414 млн рублей привлекли из федерального бюджета.
В двухэтажном здании площадью 4,3 тысячи кв. м — два зала: универсальный и тренажёрный. Также здесь есть массажные, врачебные кабинеты, буфет, конференц-зал, музей, тренерские и административные помещения. На территории оборудовали автостоянку, а также две открытые физкультурные площадки с искусственным покрытием для игровых видов спорта.
https://www.bas...ompleks-3178463
- ООО «Ликом» — лидер производства средств защиты рук с покрытием из нитрила в России
- Ростех поставил современные наркозно-дыхательные комплексы в российские медучреждения
- В г. Кинешма Ивановской области начал работу новый ФОК «Волга»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!