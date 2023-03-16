В Бураевском районе Башкирии открылся новый ФОК

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После церемонии открытия гости ознакомились с работой физкультурно-оздоровительного центра. Его построили по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость объекта — 467 млн рублей. Из них 414 млн рублей привлекли из федерального бюджета.

В двухэтажном здании площадью 4,3 тысячи кв. м — два зала: универсальный и тренажёрный. Также здесь есть массажные, врачебные кабинеты, буфет, конференц-зал, музей, тренерские и административные помещения. На территории оборудовали автостоянку, а также две открытые физкультурные площадки с искусственным покрытием для игровых видов спорта.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

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