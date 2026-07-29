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artal Транспорт, спецтехника и логистика

В Башкортостан поступили новые «Финисты»

Планируется, что пятивагонный «Финист» будет курсировать по маршрутам Уфа — Кумертау — Оренбург, Уфа — Приютово — Абдулино и Уфа — Аша, а также на участке Дёма — Иглино в границах Уфимской городской агломерации.

На сегодняшний день для обслуживания пассажиров на территории республики задействованы 18 современных пригородных поездов, в том числе «Финисты», «Ласточки», «Орланы» и электропоезда серии ЭП2Д.

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Источник: gudok.ru

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