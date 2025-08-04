В Башкортостане запустили современный элеватор на 122 тысячи тонн зерна

В Башкортостане запустили современный элеватор на 122 тысячи тонн зернаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Кармаскалинском районе Башкирии запустили элеватор мощностью 122 тыс. тонн зерна. Объект стал самым крупным в республике.
Руководитель агрохолдинга «Урожай» Радик Рафиков отметил, что хозяйство раньше теряло существенные средства из-за нехватки мощностей для хранения. По его словам, раньше зерно приходилось хранить прямо в поле, после подработки на других элеваторах. Это приводило к снижению закупочной цены.
Агроходлинг вложил в строительство элеватора 2,6 млрд рублей. Инвестпроект ранее был включен в перечень приоритетных.
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