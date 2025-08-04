Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Nelton 04 августа 2025, 10:12 13 Агропром и пищевая промышленность

В Башкортостане запустили современный элеватор на 122 тысячи тонн зерна

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © expert-ural.com

В Кармаскалинском районе Башкирии запустили элеватор мощностью 122 тыс. тонн зерна. Объект стал самым крупным в республике.

Руководитель агрохолдинга «Урожай» Радик Рафиков отметил, что хозяйство раньше теряло существенные средства из-за нехватки мощностей для хранения. По его словам, раньше зерно приходилось хранить прямо в поле, после подработки на других элеваторах. Это приводило к снижению закупочной цены.

Агроходлинг вложил в строительство элеватора 2,6 млрд рублей. Инвестпроект ранее был включен в перечень приоритетных.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: expert-ural.com

Поделись позитивом в своих соцсетях

  • Nelton
  • 0
Башкортостан, элеватор