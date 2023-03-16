Ульяновский автозавод УАЗ развивает экспорт в Боливию

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Ульяновский автозавод продолжает укреплять сотрудничество со странами Южной Америки. Боливия станет первым в регионе экспортным рынком УАЗа, который начнет оплачивать поставленные автомобили марки в рублях. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в компании, первая в 2023 году партия ульяновских автомобилей уже прибыла в Боливию. На этот раз в рамках инициированного в 2016 году сотрудничества в страну поставлены модели «Патриот Экспедиция», АСМП класса В и пожарный АПП на базе «Профи», а также классические коммерческие грузовики «Профи».

Примечательно, что уже в ближайшей перспективе партнерство УАЗа с местной компанией UAZ Bolivia LtdA перейдет на качественно новый уровень — благодаря проработанному банковскому механизму все расчеты начнут производиться в рублях. Новая форма оплаты заметно упростит взаимодействие с боливийской стороной и в обозримом будущем поможет усилить присутствие бренда в регионе, где полноприводные УАЗы пользуются высоким спросом.

По словам генерального директора официального дистрибьютора бренда UAZ Bolivia LtdA Дмитрия Зрожевского, интерес со стороны корпоративных и частных клиентов на интенсивно растущем боливийском рынке представляют практически все модели ульяновской линейки.

«Продукция УАЗ незаменима в регионе в силу целого ряда объективных факторов. Речь идет о полноценных рамных внедорожниках, разработанных для самых суровых условий эксплуатации. Перепады высот и температур, а также разнородность дорожного покрытия — скалы, грязь, броды — то, с чем боливийским пользователям приходится сталкиваться каждый день. Надежный двигатель ZMZ Pro обеспечивает бесперебойную работу на 4500 метрах над уровнем моря в горах Анд и на территории высокогорных плато, где расположены департаменты Ла Пас, Оруро и Потоси; на знаменитом перевале Ла Кумбре и уникальном солончаке Уюни. Автомобили неприхотливы к качеству топлива и просты в обслуживании. Кроме того, в Боливии уже функционируют несколько сервисных станций УАЗ, оказывающих все виды услуг, от регулярного технического обслуживания до ремонтных работ», — рассказал Дмитрий Зрожевский.

До конца 2023 года Ульяновский автозавод планирует выйти на докризисные объемы поставок, передав боливийской стороне не менее 100 своих автомобилей.

Фото УАЗ