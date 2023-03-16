Адванта автоматизирует управление ИТ-проектами в Первой грузовой компании

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Близится к завершению проект внедрения информационной системы управления проектами в Первой грузовой компании (АО «ПГК») — крупнейшем частном операторе грузовых железнодорожных перевозок в России.

В структуру ПГК входят 13 филиалов и офис центрального аппарата, ведущих обслуживание клиентов по сети железных дорог почти на всей территории РФ — от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане.

В управлении ПГК — около 100 тысяч вагонов, включая полувагоны, крытый подвижной состав, фитинговые платформы и контейнеры.

Основные направления деятельности компании:

оперирование подвижным составом, предоставление вагонов в аренду

промышленная и комплексная логистика

мультимодальная логистика

экспедирование грузов

ремонт и подготовка грузовых вагонов на промывочно-пропарочных станциях (ППС)

Современные условия оперирования парком и оказания высокого клиентского сервиса требуют пересмотра всех звеньев цепочки создания стоимости, внедрения современных цифровых и ИТ-технологий. В связи с этим рост количества проектов портфеля ИТ ПГК за последние несколько лет составил двухзначные числа, что потребовало пересмотра сложившихся подходов к их управлению и внедрения единого инструмента контроля проектных сроков и бюджетов, мониторинга отклонений от согласованных параметров их реализации. В качестве такого инструмента было выбрано ИТ-решение на базе платформы Адванта, сочетающее в себе функциональность проектного портала, систем календарно-сетевого планирования и системы мониторинга показателей.

«На старте внедрения ИСУП мы поставили для себя несколько задач:

во-первых, обеспечить отражение 100% согласованных к реализации в ПГК ИТ-проектов в рамках информационной системы;

во-вторых, согласование и утверждение базовых планов для обеспечения процессов мониторинга их реализации, отслеживания отклонений;

и наконец, повышение качества принимаемых управленческих решений за счет снижения временных затрат на оперативный контроль и подготовку отчетности».

Александр Ларюхин, директор по внедрению комплексных проектов автоматизации Первой грузовой компании

В настоящий момент завершена активная фаза внедрения системы Адванта, что позволило достичь нескольких важных результатов:

автоматизировать ключевые процессы управления ИТ-проектами — формирование и ведение реестра проектов стратегии ИТ,

настроить формы карточек проектных инициатив и ИТ-проектов,

создать типовые план-графики и контрольные точки для разных типов проектов,

автоматизировать процессы управления финансами проектов,

дать проектным командам инструменты ведения совещаний и поручений, фиксировать принятые в проектах решения.

С запуском функциональности в промышленную эксплуатацию стало возможным обеспечивать контроль сроков выполнения ИТ-проектов, ведение бюджетов и регулярное рассмотрение отчетности на проектных и управляющих комитетах.

«Мы понимаем, что внедрение информационной системы управления проектами выходит далеко за пределы классических работ по инсталляции, настройке решения и обучению персонала. Внедрение инструмента ИСУП — это прежде всего изменение сложившейся практики и подходов к реализации ИТ-проектов, а также образа мышления руководителей проектов и проектных команд. Поэтому для успешного внедрения необходимо, в первую очередь, фокусироваться на изменении образа мышления участников проекта, проводить большой объем организационной и методологической работы, выстраивая процессы управления и требования к конечным результатам их выполнения».

Сергей Кошурников, руководитель проектов внедрения ГК Адванта

Поэтому несмотря на то, что в систему заведено больше 100 ИТ-проектов, развернуты типовые планы, контрольные точки, перенесены данные по согласованным бюджетам, работа с выстраиванием процессов планирования проектов, регулярного обновления графиков, управления изменениями, фиксации оперативных прогнозов исполнения бюджетов еще продолжается. На базе Адванта в ПГК создан необходимый ИТ-фундамент для выполнения этих процессов, что позволяет уделять больше времени организационным преобразованиям, развитию необходимых навыков у руководителей и администраторов проектов, адаптации ИСУП к конкретным проектным ситуациям, внедрению и закреплению необходимых управленческих процессов.

«Помимо классических подходов к созданию продукта проекта — информационной системы управления проектами, важной задачей стало обеспечение приживаемости системы в среде проектных команд на этапе запуска и сохранение механизмов приживаемости на этапе промышленной эксплуатации. Для решения этих задач цели проекта были декомпозированы до уровня атомарных показателей через процессы управления проектами (например, регулярность актуализации план-графиков в системе, внесение данных в статус-отчеты, наличие базовых планов и проч.), по которым собирается статистика, анализируется динамика, обсуждаются и вырабатываются корректирующие мероприятия с целью максимального приживления системы в рамках текущих процессов управления».

Антон Филимонов, руководитель ИТ-проектов в Первой грузовой компании

Дальнейшие планы развития ИСУП на базе Адванта включают в себя углубление автоматизации отдельных шагов управленческих процессов (например, автоматизация критериев качества план-графиков проектов или углубленная работа с временными резервами) и продолжение работы по преобразованию подходов к управлению проектами с учетом разработанного инструментария.