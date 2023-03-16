«Ростех» увеличил число испытательных стендов для агрегатов двигателя ПД-8

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Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха расширяет испытательную базу для агрегатов двигателя ПД-8, которым будет оснащаться самолёт «СуперДжет-Нью». На пермском предприятии «ОДК-СТАР», ведущем разработку и производство систем автоматического управления двигателем, введены в эксплуатацию семь стендов для проведения испытаний, ещё пять начнут работу в ближайшее время.

Новые стенды для системы автоматического управления САУ-8 для ПД-8 позволяют испытывать гидромеханические и электронные агрегаты как по отдельности, так и в комплексе, имитируя их работу в составе двигателя.

«Перед Ростехом стоит масштабная задача поставить до 2030 года свыше 500 самолётов различных типов для отечественных авиакомпаний. Для её выполнения предприятия „Объединенной двигателестроительной корпорации“ планомерно наращивают свои производственные возможности. В частности, в Перми практически удвоится количество испытательных стендов для работы над системами управления двигателем ПД-8 — в ближайшее время их число достигнет 12. Это позволит увеличить объёмы выпускаемой продукции», — сообщили в авиационном комплексе Ростеха.

Если в 2022 году предприятие изготовило пять комплектов агрегатов САУ для ПД-8, то в этом году планируется выпустить уже 35 комплектов.