Новый корпус городской поликлиники № 1 открылся в Реутове Московской области
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» В Реутове открылся новый корпус городской поликлиники № 1.
Новое четырехэтажное поликлиническое отделение рассчитано на 250 посещений в смену. Общая площадь здания более 2,9 тыс. кв.м.
В нем разместились диагностическое, терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты профильных специалистов, отделение неотложной помощи, процедурный кабинет, кабинет УЗИ диагностики.
Новый корпус будет соединен переходом с существующей поликлиникой. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.
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