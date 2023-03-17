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Новый корпус городской поликлиники № 1 открылся в Реутове Московской области

 © msk.mosreg.ru

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» В Реутове открылся новый корпус городской поликлиники № 1.

Новое четырехэтажное поликлиническое отделение рассчитано на 250 посещений в смену. Общая площадь здания более 2,9 тыс. кв.м.

В нем разместились диагностическое, терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты профильных специалистов, отделение неотложной помощи, процедурный кабинет, кабинет УЗИ диагностики.

Новый корпус будет соединен переходом с существующей поликлиникой. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.

 © msk.mosreg.ru
Источник: https://msk.mosreg.ru/sobytiya/novo...rodskoy-polikliniki-1-otkrylsya-v-r

Московская область, поликлиника
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