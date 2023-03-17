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Детские сады и школы

В Таганроге Ростовской области открыли новый детский сад «Веснушки»

 © bloknot-taganrog.ru

В Таганроге 16 марта открылся детский сад в районе Русское поле, это ещё одно дошкольное учреждение в рамках нацпроекта «Демография».

Новое дошкольное учреждение общей площадью более 5000 метров, рассчитано на 220 воспитанников. Здание трёхэтажное построено из каркасно-монолитных блоков. Детсад с автономным газовым отоплением, оснащён системой видеонаблюдения, прилегающая территория более 1,4 Га. Во дворе 2 спортивные и 12 игровых площадок с теневыми навесами. Садик строился почти два года.

https://bloknot...y-sad-v-taganro

Источник: https://www.ruffnews.ru/taganrog/v-...otkryli-novyy-detskiy-sad-vesnushki

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Ростовская область, новый детсад
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