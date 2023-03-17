В Дагестанских Огнях открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену
МАХАЧКАЛА, 16 марта — РИА «Дагестан». В Дагестанских Огнях открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену. Об этом сообщается на официальном telegram-канале Правительства Дагестана.
Новая поликлиника строилась в рамках реализации Республиканской инвестиционной программы. Медучреждение отвечает всем современным требованиям и оснащено всем необходимым оборудованием.
Теперь все исследования и обследования, необходимые для проведения диспансеризации, население города сможет получать на месте. Это, в свою очередь, позволит обеспечить раннее выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других.
Отмечено, что на строительство поликлиники было выделено свыше 300 миллионов рублей, объект считался долгостроем.
- В г. Каспийске Республики Дагестан открыли новое здание межрайонной поисково-спасательной службы
- Птицефабрика в Буйнакском районе Дагестана увеличила производство яиц до 20 млн штук в год
- Энергетики Дагестана получили 144 новые машины