В станице Медвёдовской Краснодарского края возрождён мясокомбинат

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В капитальный ремонт и реконструкцию производства вложено более 900 млн рублей. На эти средства полностью обновлено техническое оборудование и инфраструктура предприятия. На модернизированном заводе установлены климатические камеры ферментации и сушки, внедрены технологии слайсерной и порционной нарезки сырокопченых колбас и деликатесов.

На работу на возрождённый комбинат приняли более 100 человек. Среди них специалисты, которые ранее трудились здесь, но вынуждены были уйти, когда производство пришло в упадок. Теперь они вернулись на модернизированное предприятие. Сотрудников комбината обеспечили проездом, питанием и спецодеждой.

Сейчас в ассортименте более 40 позиций под маркой «Медвёдовские традиции» — как традиционные колбасы, соответствующие ГОСТу, так и европейские, изготовленные по современным рецептурам. Все они продаются в востребованных форматах фасовки: на вес, штучно и в нарезке.

В перспективе мясокомбинат планирует выпускать 3 тонны сырокопченых и 30 тонн варено-копченых продуктов в сутки и реализовывать их в федеральных и региональных торговых сетях.