На путепроводе в Инкермане под Севастополем открыто рабочее движение

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18 марта после капитального ремонта открыто рабочее движение через мост в Инкермане.

Полностью уложен асфальт на подходах, закончены работы по тротуарам, ограждениям, выполнены работы по устройству наружного освещения.

«Сейчас будут продолжаться работы по водоотведению, обустройству откосов, их укреплению и благоустройству. Работы производятся в две смены. Все работы полностью завершатся в мае», — сообщили власти Севастополя.

Напомним, путепровод в Инкермане протяженностью 76,5 метров предусматривает две полосы для движения транспортных средств и две пешеходные сети по 1,5 метра. Общая ширина путепровода — 11,5 метров. На время его реконструкции был организован объезд по улице Яблочкова. Железнодорожное сообщение не приостанавливалось — работы велись параллельно с движением всех поездов, которые курсируют в сторону Севастополя и из города.

В 2018 году мост признали аварийным, часть конструкции обрушилась на железнодорожные пути. Объект включили в перечень федеральной целевой программы, которая впоследствии стала государственной, работы синхронизировались со строительством восьмого этапа трассы «Таврида».

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https://tass.ru...hestvo/17304023