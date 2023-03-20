В Заозерске Мурманской области в День подводника открылся новый ФОК

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В Заозерске 19 марта открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Посейдон».

Помимо двух бассейнов, ФОК включает в себя универсальный спортивный зал для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и гандболу, раздевалки, тренерские, медицинский кабинет, комнату отдыха, буфет и др. Инфраструктура рассчитана и на взрослых, и на юных северян.

Отметим, первоначальный план предполагал строительство только одной чаши бассейна — для взрослых, однако в ФОКе также была установлена малая чаша бассейна для детей.

Строительство ФОКа в Заозерске осуществлялось в рамках реновации ЗАТО, реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», а также регионального плана «На Севере — жить».

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

https://severpo...ru/read/150971/