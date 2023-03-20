В микрорайоне Южном в Домодедове открылось отделение терапии

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В Домодедове открылось новое лечебное отделение поликлиники № 2, рассчитанное на 400 посещений в смену. После завершения строительства в этом районе также будут располагаться и узкопрофильные специалисты, дополнительно появится женская консультация.

После оформления всех документальных формальностей, к приему пациентов приступят такие специалисты как: неврологи, гастроэнтерологи, офтальмологи, оториноларингологи, отметила заведующая поликлиникой № 2 Марина Малина.

Поликлиника в Южном работает в две смены. Врачи доступны с утра до 8 вечера. В этой поликлинике уже есть процедурный кабинет.

Еще не все местные жители приписаны к клинике. Руководитель клиники подчеркивает, что чем больше людей зарегистрируются в качестве пациентов, тем больше врачей будет прикреплено. Благодаря этому партнерству люди смогут получать более специализированные услуги не только у своего участкового терапевта. Они также смогут пройти обследование своего организма, резюмировала Марина Малина.