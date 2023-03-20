Линию строганных погонажных изделий запустили в Вологодской области
Вводимые производственные мощности позволят ООО «Коскисилва» выпускать до 55 тысяч кубометров строганой продукции в год. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства превысила 100 млн рублей.
Напомним, ранее финская компания занималась только производством пиломатериалов, но после ухода зарубежной компании с российского рынка предприятие было выкуплено холдингом АО «Череповецлес», и уже в начале июля 2022 года акционерами было принято решение о разработке и реализации инвестиционного проекта технического перевооружения ООО «Коскисилва» с организацией производства строганого пиломатериала.
Для реализации проекта была выбрана технология Weinig. При этом комплекс остального вспомогательного оборудования разрабатывается и поставляется отечественным производителем — компанией «АСП» (Вологда).
В течение августа — сентября 2022 года была демонтирована существующая устаревшая лесопильная линия. С октября начались строительно-монтажные работы.
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