Линию строганных погонажных изделий запустили в Вологодской области

© vologda-oblast.ru

Вводимые производственные мощности позволят ООО «Коскисилва» выпускать до 55 тысяч кубометров строганой продукции в год. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства превысила 100 млн рублей.

Напомним, ранее финская компания занималась только производством пиломатериалов, но после ухода зарубежной компании с российского рынка предприятие было выкуплено холдингом АО «Череповецлес», и уже в начале июля 2022 года акционерами было принято решение о разработке и реализации инвестиционного проекта технического перевооружения ООО «Коскисилва» с организацией производства строганого пиломатериала.

© vologda-oblast.ru

Для реализации проекта была выбрана технология Weinig. При этом комплекс остального вспомогательного оборудования разрабатывается и поставляется отечественным производителем — компанией «АСП» (Вологда).

В течение августа — сентября 2022 года была демонтирована существующая устаревшая лесопильная линия. С октября начались строительно-монтажные работы.