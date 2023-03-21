В Петербурге запущена линия по выпуску высокомолекулярного полиэтилена

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Завод «НПО Спецматериалов» запустил в тестовом режиме цех с первой в России линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, который может использоваться при изготовлении различных средств бронезащиты.

«На заводе „НПО Спецматериалов“ в тестовом режиме запущен цех с первой в России производственной линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, — говорится в сообщении. — Специальный материал может использоваться для различных бронепанелей, пулестойких шлемов, высокопрочных композитов».

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Научно-производственное объединение спецматериалов в рамках гособоронзаказа разрабатывает и производит средства индивидуальной бронезащиты для Российской Армии. Здесь также осуществляется полный цикл проектирования и строительства защитных конструкций и сооружений для обеспечения безопасности важных государственных объектов.

Высокомолекулярный полиэтилен — это материал, который по целому ряду защитных характеристик превосходит аналоги. Создание бронежилетов, автомобилей, катеров с его использованием даёт большие возможности.

Компания «НПО Спецматериалов» включает научно-исследовательский институт, завод специальных материалов, испытательный и научно-методический центр, а также центр бронезащиты. Среди её продукции — средства защиты от взрыва, электрошоковые и противотаранные устройства, оборудование для АЭС и многое другое.

© assembly.spb.ru

© assembly.spb.ru

© assembly.spb.ru

© assembly.spb.ru

Фото — http://www.asse...-Specmaterialov