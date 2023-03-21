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Новые заводы и цеха

В Петербурге запущена линия по выпуску высокомолекулярного полиэтилена

 © static.78.ru

Завод «НПО Спецматериалов» запустил в тестовом режиме цех с первой в России линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, который может использоваться при изготовлении различных средств бронезащиты.

«На заводе „НПО Спецматериалов“ в тестовом режиме запущен цех с первой в России производственной линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, — говорится в сообщении. — Специальный материал может использоваться для различных бронепанелей, пулестойких шлемов, высокопрочных композитов».

 © assembly.spb.ru

Научно-производственное объединение спецматериалов в рамках гособоронзаказа разрабатывает и производит средства индивидуальной бронезащиты для Российской Армии. Здесь также осуществляется полный цикл проектирования и строительства защитных конструкций и сооружений для обеспечения безопасности важных государственных объектов.

Высокомолекулярный полиэтилен — это материал, который по целому ряду защитных характеристик превосходит аналоги. Создание бронежилетов, автомобилей, катеров с его использованием даёт большие возможности.

Компания «НПО Спецматериалов» включает научно-исследовательский институт, завод специальных материалов, испытательный и научно-методический центр, а также центр бронезащиты. Среди её продукции — средства защиты от взрыва, электрошоковые и противотаранные устройства, оборудование для АЭС и многое другое.

 © assembly.spb.ru

 © assembly.spb.ru

 © assembly.spb.ru

 © assembly.spb.ru

Фото — http://www.asse...-Specmaterialov

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17329925

химическая промышленность, Санкт-Петербург, ВПК
  • Clausson Clausson
    21.03.2321:00:28

    Хорошо.

    Но горько, что бойцы до недавних времен были вынуждены пользоваться трофейными изделиями добытыми в бою. И оказывается, что всё что было необходимо это пинок под зад некоторым функционерам. И еще раз хорошо, что он был наконец-то сделан.

    #1260230
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      21.03.2321:13:06

      Не знаю настолько это соответствовало действительности — интернет полон фейков и полуправд. На канале Соловьева есть материал про эти защитные средста именно на этом заводе — производство бронежилетов идет на ура:

      https://rutube....5e7400bc8d845c/

      Сам высокомолекулярный полиэтилен производится уже давно в России — просто они из нитей на этом заводе делают пластины. И это позволяет расширить производство.

      Бронежилеты из него производились для армии уже давно. Мне не очень верится что вес этот высокомолекулярный полиэтилен закупался за границей для армейских нужд. Более вероятно, что этих пластин впускалось мало.

      И дело тут може и не в пинке. Нужно было время чтобы резко нарастить производство. Даже в ВОВ не все делалось сразу по указке сверху.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:27 21.03.23
      #1260233
      • Clausson Clausson
        21.03.2321:25:14

        Это не интернет и не сплетни и тем более не Соловьев, я сам неплохо и из первых рук осведомлен, что там и как.

        Всё не совсем плохо, но честно говоря, наш тыл опять не соответствуют уровню подготовки и самоотверженности ребят на передовой. Увы, интендантская служба как-то у нас не идет, который век подряд.

        Отредактировано: Clausson~21:25 21.03.23
        #1260234
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          21.03.2321:33:44

          Этот материал Содовьева более точный чем эта статья.

          Достаточно послушать.

          На самом канале Словьева тоже достаточно резких критических материалов.

          Там тоже говорили про пpоблемы сo снаряжением. Тут в конкретном случае проблема была еще в том, что раньше был нажим на использование пластин из металла. А они в конечном счете оказались менее встребованные чем эти из полиэтилена. Нарастить выпуск это время.

          Важно что теперь производитель выпускает этих средств достаточно.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:41 21.03.23
          #1260235
          • Clausson Clausson
            21.03.2322:10:01

            Если вы внимательно следили за выступлениями Путина, то недавно он говорил, что мы в 2014 году были не готовы к войне, и всё это время готовились… Ну так вот, если бы выпуск продукции на эвакуированных с Донбаса на Урал предприятий в 1941 году был организован только через 9 лет, то есть к 1950 году…

            Мы работаем. Мы делаем. Мы противостоим Западу. Всё так.

            Но еще мы до сих пор преодолеваем внутренний фронт состоящий из откровенных предателей, различных любителей Запада (для которых это всё еще какое-то временное недоразумение, которое вот вот закончится и они опять будут облизывать западный зад), откровенных воров-коррупционеров, для которых война стала мать родна, популистов-пофигистов и идиотов-охранителей, для которых всё божья роса.

            И самое главное, эти воры и предатели до сих пор пользуются услугами тех самых публичных идиотов-охранителей их покоя, а ребята на передовой тем временем жизни свои отдают.

            Это надо прекрашать. Ответственными должны быть не только ребята на передовой и уж точно не только Пригожин.

            #1260237
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