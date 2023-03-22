Лазерные технологии для промышленности

Производственная компания «ПАРАЛЛАКС» в Ярославле расширяет цех по лазерной и фрезерной обработке материалов. Увеличены объёмы производства изделий для судостроения: отличительные планки, футштоки. За прошедший год кратно увеличен объём производимых приборных панелей. В целях импортозамещения отработана технология точной лазерной резки тонких металлов для медицинской и приборостроительной отрасли: резка тонколистовых титана, меди, латуни, алюминия. В феврале 2023 года цех дооснащён уже седьмым по счёту лазерным комплексом. Сочетание нескольких лазерных излучателей с фрезерными гравировальными станками позволяет выполнять глубокую гравировку в труднодоступных местах: например, гравировать серийные номера в пресс-формах для литья резинотехнических изделий сразу с маркировкой. В 2023 году компания планирует увеличить своё присутствие в области микроэлектроники за счёт лазерной микрообработки металлической фольги, тонколистовых металлов и керамики. В январе 2023 года цех дооснащён высокоточным электронным микроскопом c разрешением измерительной системы 0,001 мм для контроля качества вырезанных изделий для медицины и микроэлектроники.

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