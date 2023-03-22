Балетная школа Илзе Лиепа открылась в обновленном спортивном комплексе поселка Горки-2

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Многофункциональный спортивный комплекс «Полюс Арена» открылся в поселке Горки-2 после реконструкции старого крытого катка.

Теперь здесь созданы все условия для проведения спортивных мероприятий высокого уровня. Ледовая арена подходит как для занятий хоккеем, так и для фигурного катания.

После проведения полномасштабной реновации, трехэтажное здание площадью 7,5 тыс. квадратных метров преобразилось в многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, где каждый любитель спорта — взрослый или ребенок — найдет занятие по душе.

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Для поклонников жарких ледовых баталий и изящного фигурного катания создана современная арена размером 29×60 метров, соответствующая стандарту проведения соревнований уровня КХЛ. Безупречное качество льда обеспечивает интеллектуальная система водоподготовки и поддержания микроклимата на арене.

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Есть два малых катка размером 9×19 метров для индивидуальных занятий и мини-групп. Здесь также тренируются самые маленькие спортсмены.

Уникальная новинка — инновационный хоккейный тренажер HST, который позволяет комплексно совершенствовать индивидуальные хоккейные навыки: технику катания, владения клюшкой, бросков и передач.

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Для любителей интеллектуальных сражений на втором этаже открыт шахматный клуб. Третий этаж — территория танца. Здесь расположились просторныйе хореографические зал и студи я. Теперь в комплексе обосновалась Русская национальная балетная школа Илзе Лиепа.

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Помимо этого, в здании есть тренажерный зал, можно заниматься самбо, йогой, спортивными бальными танцами и айкидо.

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Благодаря открытию многофункционального комплекса в округе появилось 55 рабочих мест.

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