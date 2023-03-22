ИНЕЛСО представляет линейку серовоприводов Ферзь серии СВ отечественного производства.

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Сервоприводы данной серии производятся в Санкт-Петербурге под брендом Ферзь, с использованием синхронных электродвигателей, волновых редукторов, в исполнении с полым или сплошным валом. Приводы доступны в шести габаритах с передаточными числами от 50 до 160: 1 и обеспечивают, в зависимости от габарита, максимальные крутящие моменты от 9 до 647 Нм.

Основное применение сервоприводов серии СВ бренда Ферзь — высокоточное позиционирование нагрузки в условиях повышенных требований к компактности, точности и надежности.

Разработанная линейка сервоприводов отечественного производства призвана заменить зарубежные аналоги известных производителей

Линейка сервоприводов Ферзь серии СВ, разработанная ИНЕЛСО, принимает участие в Премии Electronica 2023 в номинации: За развитие локализации производства.

Долгие годы компания ИНЕЛСО была дистрибьютором крупнейших мировых производителей сервоприводной продукции, но с ужесточением контроля и ограничениями поставок передовых технологических решений, компания разработала и представляет собственную линейку стандартных приводных решений, а также предлагает модификации и разработки сервоприводов под заказ, по ТЗ заказчика.

Уникальность сервопривода Ферзь в точности позиционирования и плавности вращения выходного вала.

Сервопривод Ферзь серии СВ — это так называемое «plug and play» устройство, которое может заменить сервоприводы, произведённые в недружественных странах, используемые в любой технике, где требуется высокая точность позиционирования, а также может применяться в новых разработках, где требуется компактность и высокие показатели соотношения габарит/мощность.

Сервоприводы могут иметь до двух датчиков обратной связи, каждый из которых может быть абсолютным, что позволяет не только сохранить информацию о положении в экстренной ситуации, но продолжить работу без возврата к нулевой точке.

Наличие в составе сервопривода постоянно сомкнутых тормозных муфт обеспечивает надежность сохранения положения нагрузки в том же месте в котором и произошло экстренное отключение электропитания. Линейка включает в себя 6 габаритных размеров в двух исполнениях с различными опциями.