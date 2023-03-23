С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель «Союз-2.1а»
23 марта в 09:40 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчётами Космических войск Воздушно-космических сил проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель «Союз-2.1а» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.
В расчётное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2567».
После выведения на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом объекте.
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