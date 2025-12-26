Осуществлён успешный запуск космического аппарата с космодрома «Плесецк»
25 декабря космические войска провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск состоялся в 17.11 по московскому времени.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — указано в материале.
Уточняется, что в после старта ее приняли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Титова. С космическим аппратом установлена и поддерживается телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
