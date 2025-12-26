MAX
Kотенко Cергей Космонавтика

Осуществлён успешный запуск космического аппарата с космодрома «Плесецк»

© rostec.ru

25 декабря космические войска провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск состоялся в 17.11 по московскому времени.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — указано в материале.

Уточняется, что в после старта ее приняли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Титова. С космическим аппратом установлена и поддерживается телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Источник: tvzvezda.ru

Комментарии 2

    Великоросс Великоросс26.12.25 09:07:41

    150 й безаварийный запуск!
    https://t.me/rogozin_do/7934


    Как была достигнута победа над аварийностью Роскосмоса.
    https://rogozin...yu-v-roskosmos/

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski26.12.25 14:35:19

    Тут самое главное что на борту!!!
    https://tehnoom.../archives/22998

    25 декабря 2025 года с военного космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником. Официально космический аппарат не назван, но в США уже сообщили, что этопервый «Обзор-Р» — российский всепогодный спутник дистанционного зондирования Земли в Х-диапазоне.


    Большой и многоцелевой
    Согласно ранее публиковавшимся данным, «Обзор-Р» — достаточно крупный аппарат массой около 4 тонн. Он оснащен радиолокатором с АФАР — активной фазированной антенной решеткой. Запуск спутника длительное время откладывался по различным причинам, но очевидно, что все сложности преодолены. Сообщалось, что этот космический аппарат будет использоваться для задач разных российских ведомств — как силовых, так и гражданских.

    скрытый текст

