«Росэлектроника» начала поставки камер для наблюдения в условиях плохой видимости

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки телевизионных камер для работы в условиях плохой видимости. Устройства могут использоваться в беспилотниках, пилотируемых авиационных аппаратах, а также наземных системах наблюдения. Новое высокочувствительное оборудование увеличивает дальность обзора в условиях плохой видимости в 2,5 раза, а при применении лазерной подсветки — до 20 км. Модульная конструкция устройства — запатентованное ноу-хау разработчиков.

Конструкция камеры позволяет сократить количество шумовых помех и увеличить разрешающую и предельную обнаружительную способность прибора. Таким образом устройство способно с высокой точностью определять объекты в условиях, где человеческое зрение практически бессильно.

На сегодняшний день созданы модификации камеры с разным разрешением и спектральными диапазонами — ультрафиолетовым, видимым и инфракрасным.

Разработчик телекамер ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») начал поставки новых устройств для российских и зарубежных заказчиков.

«Универсальная телевизионная камера создавалась как изделие с повышенными эксплуатационными характеристиками, такими как дальность обнаружения, устойчивость к экстремально низким температурам, способность к распознаванию объектов в условиях плохой видимости и сумерках. Устройство может применяться не только в составе современных беспилотных систем слежения и высокоточного видеонаблюдения, но также в астрономии, медицине и робототехнике», — рассказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

ЦНИИ «Электрон» — ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер.