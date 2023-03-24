В столичном районе Измайлово открыли новый спортивный комплекс

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Новый спорткомплекс с бассейном для Училища олимпийского резерва № 1 на ул. 16-я Парковая был возведен на месте бывшего гимнастического зала Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1.

Архитектурной особенностью спорткомплекса стал яркий фасад, выполненный из высококачественных отделочных материалов. В трехэтажном здании площадью 5,6 тысячи квадратных метров оборудованы плавательный бассейн с тренерскими комнатами, раздевалками, медицинским кабинетом, сауной, лабораторией химического анализа воды; детский бассейн, зал для занятий художественной гимнастикой, тренажерный зал, зал хореографии.

Проект является частью комплексной программы реновации объектов и благоустройства территории Училища олимпийского резерва № 1.

В рамках городской программы реновации типовых спорткомплексов — в марте 2023 года была завершена капитальная реновация спорткомплекса с батутным залом в Измайлово.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

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