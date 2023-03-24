«Россети» построили 340 км волоконно-оптической линии связи в магистральных сетях Поволжья

Современные цифровые системы передачи информации соединили 16 ключевых центров питания Мордовии, Нижегородской и Владимирской областей. Проект повысит наблюдаемость сети, эффективность технологического управления энергообъектами и надежность межсистемных связей.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), смонтированные на ЛЭП, произведены отечественными предприятиями. Дополнительно энергетики модернизировали системы связи подстанций, в том числе 500 кВ «Арзамасская» и «Радуга», 220 кВ «Рузаевка» и «Саранская». Они обеспечивают электроэнергией территории с населением более 5 млн человек, объекты железнодорожной и газотранспортной инфраструктуры, а также резидентов научно-производственного центра «Технопарк-Мордовия», специализирующихся на разработке инноваций.

С вводом новой инфраструктуры общая протяженность ВОЛС в магистральных сетях Поволжья превысила 6,4 тыс. км, охватив более 95% всех энергообъектов региона. Цифровые каналы связи необходимы для передачи корпоративной и технологической информации, внедрения технологий «интеллектуальной сети» и дистанционного управления.

Группа «Россети» активно развивает сеть цифровой связи во всех регионах присутствия. На данный момент протяженность собственных волоконно-оптических линий связи в компании составляет более 84 тыс. км, что делает ее одним из крупнейших операторов ВОЛС в стране.