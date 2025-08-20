«Россети» завершили строительство ключевого объекта для электрификации БАМа

© t.me

В Хабаровском крае заработал новый переключательный пункт «Байкал» напряжением 220 кВ. Он станет частью энергосистемы, питающей финальный участок Байкало-Амурской магистрали — от Комсомольска-на-Амуре до портов Ванино.

Объект построен для электроснабжения 11 тяговых подстанций, которые обеспечат рост грузопотока по Восточному полигону железных дорог. Площадь распределительного устройства — около 10 гектаров, что сравнимо с 14 футбольными полями. Здесь установлено российское оборудование, включая элегазовые выключатели и цифровые системы защиты, сообщили в Россетях.

Одновременно введена в работу ЛЭП 220 кВ, соединяющая «Байкал» с подстанцией «Комсомольская». Это часть нового энергокоридора протяженностью более 430 км. В ближайшие годы к нему добавится еще один переключательный пункт — «Кузнецовский».

За последние пять лет пропускная способность Восточного полигона выросла в 1,5 раза — до 180 млн тонн грузов в год. Во многом это стало возможным благодаря электрификации Транссиба и БАМа.

«Россети» уже завершили первый этап проекта и ввели шесть из семи ключевых объектов второго. Полностью новый транзит от Комсомольска-на-Амуре до Ванино будет запущен в 2026 году. Всего в рамках программы построят около 5 тыс. км ЛЭП и добавят 5 тыс. МВА мощности.