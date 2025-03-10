«Россети» ввели новые сетевые мощности на юге Якутии для развития Эльгинского угольного кластера

© rosseti.ru

«Россети» расширили подстанцию 220 кВ «Эльгауголь» и построили новую линию электропередачи протяженностью 268 км до питающего центра 220 кВ «Призейская». Проект позволил повысить надежность электроснабжения Эльгинского кластера, который включает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами в 2,2 млрд тонн. В перспективе мощность, выдаваемая потребителю, увеличится почти в 2,5 раза — с 44 до 108 МВт.

Добыча на Эльге началась в 2011 году, но сначала электроснабжение обеспечивали дизельные генераторные установки. В 2019 году предприятие было присоединено к Единой энергетической системе России. Для этого «Россети» построили подстанцию «Эльгауголь» мощностью 125 МВА и линию 220 кВ «Призейская — Эльгауголь № 1».

Сейчас на подстанции ввели второй автотрансформатор на 125 МВА, который работает в связке с новой линией 220 кВ «Призейская — Эльгауголь № 2». Обеспечена вторая категория надежности электроснабжения, предполагающая наличие двух независимых источников питания.

Трасса построенного транзита проходит по территориям Зейского района Амурской области и Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Это труднодоступная местность, где встречаются участки вечной мерзлоты, множество водных преград, включая Зейское водохранилище, торфяные болота, горные хребты с островершинными гребнями, крутыми каменистыми склонами, глубокими и узкими долинами.

Необходимые мероприятия «Россети» выполнили в рамках реализации нацпроекта — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Общая стоимость работ составила 29 млрд рублей. Электроэнергией обеспечены все основные объекты угольного кластера: обогатительные фабрики, экскаваторы, вахтовые поселки, аэропорт «Эльга» и пункты погрузки.

Сейчас компания ведет работу по наращиванию мощности присоединения потребителя, что обеспечит увеличение объемов добычи и переработки угля. На подстанции «Эльгауголь» для поддержания допустимого уровня напряжения в сети и управления потоками реактивной мощности устанавливают спецоборудование — батареи статических конденсаторов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈