На Бологовском арматурном заводе запущено производство шаровой заслонки
На Бологовском арматурном заводе (Промышленная группа БАЗ) запущено новое производство. Предприятие начало выпуск шаровой заслонки диаметром от 15 до 50 мм для кранов, которую ранее завод закупал у других предприятий. В 2023 году планируется произвести 600 тыс. штук новой продукции.
Промышленная группа БАЗ является специализированным предприятием по выпуску запорной трубопроводной арматуры и элементов трубопроводов промышленного и санитарно-технического назначения. Собственное производство шаровой заслонки сократит затраты и позволит заводу самостоятельно обеспечивать себя всеми комплектующими.
В 2022 году на заводе были закуплены новые станки: фрезерно-обрабатывающий центр, автоматические отрезные машины, машины для изготовления шаровых заслонок, производственных компрессоров.
В прошлом году ассортиментный портфель компании увеличился более чем на 200 новых SKU (единица складского учёта). Среди новых продуктов — пользующиеся большим спросом резьбовые фитинги, краны под термодатчик, угловые краны, обратный клапан и другие.
В этом году запланирован выпуск около 170 SKU, а общий объем продукции увеличится до 8 млн изделий. Планируется наладить производство широкого ассортимента высококачественной трубопроводной арматуры.
Сегодня на предприятии трудится более 380 человек. В 2023 году планируется создание 50 новых рабочих мест.
Продукция завода хорошо известна не только в России, но и за рубежом. Она поставляется на рынки строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Азербайджана. В прошлом году продукция Промышленной группы БАЗ получила сертификат ГАЗСЕРТ и начала реализацию продукции предприятиям ПАО «Газпром».
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