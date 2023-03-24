На Бологовском арматурном заводе запущено производство шаровой заслонки

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На Бологовском арматурном заводе (Промышленная группа БАЗ) запущено новое производство. Предприятие начало выпуск шаровой заслонки диаметром от 15 до 50 мм для кранов, которую ранее завод закупал у других предприятий. В 2023 году планируется произвести 600 тыс. штук новой продукции.

Промышленная группа БАЗ является специализированным предприятием по выпуску запорной трубопроводной арматуры и элементов трубопроводов промышленного и санитарно-технического назначения. Собственное производство шаровой заслонки сократит затраты и позволит заводу самостоятельно обеспечивать себя всеми комплектующими.

В 2022 году на заводе были закуплены новые станки: фрезерно-обрабатывающий центр, автоматические отрезные машины, машины для изготовления шаровых заслонок, производственных компрессоров.

В прошлом году ассортиментный портфель компании увеличился более чем на 200 новых SKU (единица складского учёта). Среди новых продуктов — пользующиеся большим спросом резьбовые фитинги, краны под термодатчик, угловые краны, обратный клапан и другие.

© panoramapro.ru

В этом году запланирован выпуск около 170 SKU, а общий объем продукции увеличится до 8 млн изделий. Планируется наладить производство широкого ассортимента высококачественной трубопроводной арматуры.

Сегодня на предприятии трудится более 380 человек. В 2023 году планируется создание 50 новых рабочих мест.

Продукция завода хорошо известна не только в России, но и за рубежом. Она поставляется на рынки строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Азербайджана. В прошлом году продукция Промышленной группы БАЗ получила сертификат ГАЗСЕРТ и начала реализацию продукции предприятиям ПАО «Газпром».

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